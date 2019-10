Incendies en Californie : un problème électrique à l'origine des feux ?

Plus de 50 000 personnes déjà évacuées après les incendies qui touchent le nord e la Californie. Si le vent attise ces terribles incendies, avec des vents à 120-130 km/h, les secours ont du mal à suivre les incendies malgré les moyens dépêchés sur place : hélicoptères et bombardiers d'eau notamment. "Sur les causes de l'incendie, elles sont électriques", avance Loïc de la Mornais. "Ce n'est pas encore confirmé, mais pour au moins l'un des deux incendies, la société Pacific Gas and Electric Company, l'équivalent d'EDF en France, a reconnu que des câbles s'étaient décrochés à cause du vent", poursuit-il.

Éviter un "nouveau Paradise"

Aux États-Unis, tout le réseau électrique est à ciel ouvert. "Il est extrêmement vulnérable, c'est ce qui a conduit à des coupures d'électricité, mais c'est un principe de précaution". La Californie veut éviter le traumatisme de 2018 où 86 personnes avaient été tuées. La ville de Paradise avait été rayée de la carte, déjà à cause de problèmes électriques.

