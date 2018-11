Incendies en Californie : pourquoi un tel bilan et une telle violence ?

Cela fait plus de 80 ans que la Californie (États-Unis) n'avait pas connu d'incendies aussi meurtriers. C'est la première fois depuis 1933 qu'autant de maisons ont été détruites. Pourquoi ces incendies sont-ils inhabituels ? Si cet État américain est habitué au feu de forêts et de broussailles, ce qui étonne c'est qu'ils ont lieu en novembre. En cause ? La température. Elle a augmenté de trois degrés en un siècle.

Pourquoi une telle violence ?

La force du vent explique que le sinistre a progressé si rapidement. Et aux États-Unis où les massifs forestiers sont immenses, les pompiers mettent beaucoup plus longtemps à arriver sur zone qu'en France. Enfin, pourquoi un tel bilan ? D'abord parce que la Californie est très peuplée, que beaucoup de maisons sont en bois, mais aussi parce que certains habitants n'ont pas évacué à temps. Pour l'heure, 40 000 hectares et près de 7 000 bâtiments sont déjà partis en fumée.

Le JT

Les autres sujets du JT