Incendies en Californie : plusieurs dizaines de personnes évacuées par hélicoptère

Plusieurs dizaines de personnes, piégées par un incendie de forêt dans le nord de la Californie (Etats-Unis), ont été évacuées par hélicoptère dimanche 6 septembre, ont indiqué les autorités locales.

Des hélicoptères militaires ont jusqu'à présent évacué 63 personnes du réservoir Mammoth Pool dans la forêt nationale de la Sierra, à quelque 70 km au nord-est de Fresno, ont indiqué les pompiers de Fresno sur Twitter. Parmi elles, deux personnes souffrent de blessures graves et dix autres de blessures modérées, selon la même source. "Les appareils repartent pour continuer les opérations de sauvetage. Le nombre de personnes qui reste est inconnu", ont ajouté les pompiers.

Updated information for MCI incident: So far, 63 people rescued by military helicopters and delivered to FYI, 2 severely injured patients, 10 moderately injured and 51 others with minor or no injuries. Aircraft are returning to continue rescue operations. Unknown how many more.