EN IMAGES. La Californie ravagée par deux des pires incendies de son histoire

Les deuxième et troisième plus gros incendies de l'histoire de l'Etat n'étaient contrôlés, dimanche, qu'à hauteur de 10% à 15% de leur étendue.

Les incendies parmi les plus vastes de son histoire continuaient de ravager la Californie, dimanche 23 août, chassant quelque 119 000 personnes de chez elles. Plusieurs milliers d'impacts de foudre ces derniers jours ont déclenché des incendies qui recouvrent la région d'une épaisse couche de fumée. Pour le moment, cinq décès sont à imputer aux flammes.

Cette semaine, près de 400 000 hectares ont brûlé dans cet Etat de l'ouest des Etats-Unis, selon l'agence californienne de lutte contre les incendies, soit beaucoup plus que les 104 813 hectares brûlés sur l'ensemble de l'année dernière. Plus de 13 000 pompiers sont mobilisés sur une "vingtaine de gros incendies", précise l'agence, tandis que le gouverneur de l'Etat évoque un total de "près de 600 incendies". "Si vous ne croyez pas au changement climatique, venez en Californie", a tweeté ce dernier.

Les deux principaux foyers, surnommés le "SCU Lightning Complex" et le "LNU Lightning Complex", ont réduit en cendres 268 000 hectares et plus de 840 constructions. Il s'agit des deuxième et troisième plus gros incendies de l'histoire de la Californie. Dimanche, les pompiers en contrôlaient respectivement 10% et 15%.