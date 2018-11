Incendies en Californie : plus de 600 personnes disparues

Jonathan Clark, cet habitant de Paradise, en Californie (États-Unis), n'était pas revenu chez lui depuis que les flammes avaient englouti sa maison, il y a huit jours. Désormais, après le passage des violents incendies, il ne reste que des cendres. Dans ce décor apocalyptique, ce jeune homme de 19 ans a un combat : retrouver son frère et sa famille, dont il est sans nouvelles depuis des jours. "Cela ne ressemble pas à mon frère de ne pas donner de nouvelles. Mais on va s'accrocher. On fera tout ce qu'il faut pour le retrouver, mort ou vivant", déclare le jeune rescapé.

Déceler les restes humains

Son frère a rejoint la longue liste des 631 personnes disparues. Paradise était surtout habitée par des retraités aux faibles moyens, qui ont été surpris par la rapidité des flammes. Sur place, les volontaires s’attellent à retrouver d'éventuelles traces de vie dans les décombres, même si l'identification des corps s'annonce compliquée. "Nous essayons de déterminer la différence entre les restes humains, et les restes qui ne sont pas humains, car c'est extrêmement difficile dans ces cendres de faire la différence", a déclaré le sergent Steve Collins.

