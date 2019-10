Incendies en Californie : la région s'embrase

"Depuis ce matin [ndlr.lundi 28 octobre] on voit des ciels noirs qui obscurcissent le soleil", relate Loïc de la Mornais, correspondant présent dans le nord de la Californie et sur la route de Los Angeles. L'incendie qui sest déclenché, il une semaine auparavant, ravage la Californie et ses domaines viticoles. "Alors, heureusement, ce sont donc des régions viticoles, peu peuplées, ce qui explique qu'il n'y a pas de bilan humain à ce jour", nuance Loïc de la Mornais.

Terminator lui aussi évacué

Mais le pire serait-t-il à venir ? En route pour Los Angeles, Loïc de la Mornais indique que "c'est une autre paire de manche. C'est une énorme région qui fait la taille de l'Île-de-France avec treize millions d'habitants. Les pompiers se battent contre les flammes. Il y a des évacuations (...) [comme] Arnold Schwarzenegger et d'autres habitants." Parallèlement, Loïc de la Mornais assure que le fameux musée Getty, contenant des oeuvres de Van Goth, possède un "un système anti-feux efficace", alors que les flammes s'en approchent.

