Incendies en Californie : l'état d'urgence déclaré

Ils fuient une immense trainée de fumées, et les feux qui les alimentent sauvagement à quelques mètres de la route sur laquelle ils circulent. Les Californiens -plus de 180 000- ont été invités à évacuer face aux incendies ravageant l'État. Six jours après les départs de feux, le gouverneur a finalement déclaré l'état d'urgence, dimanche 27 octobre.

Un "incendie historique"

Dans le comté de Sonoma, au nord de la Californie, les cultures viticoles qui ont fait la renommée de la région disparaissent sous l'invasion des flammes. Attisée par les vents, elles progressent rapidement vers les zones les plus densément peuplées. Plus de 55 000 hectares sont déjà partis en fumées dans cet incendie tristement qualifié d'"historique" par le gouverneur de Californie, Gavin Newson. Malgré les 33 000 pompiers mobilisés, seuls 5% des feux sont actuellement maîtrisés.

