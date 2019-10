Incendies en Californie : brève accalmie avant le retour des vents

La bataille contre le feu, au nord-ouest de Los Angeles (États-Unis), est gagnée puisque le feu est intégralement maîtrisé. Les flammes ont ravagé de nombreuses collines de Californie qui sont calcinées et où les pompiers ne font qu'éteindre les derniers foyers mardi 29 octobre. Cela ne veut pas dire que le danger est passé. Toutes les routes sont intégralement coupées, des zones entières sont vidées de leurs habitants et des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées de manière obligatoire.

Le danger du vent

Mercredi, le vent va revenir, il va redoubler de puissance et le maire de Los Angeles a indiqué que la situation était très dangereuse, pour la ville et le nord de la Californie. Le fameux "Kincade fire" a déjà fait évacuer des centaines de milliers d'habitants et 4 500 pompiers sont mobilisés contre ce feu, explique le journaliste de France 2 Loïc de La Mornais, envoyé spécial en Californie.

