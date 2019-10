Incendie à Los Angeles : le feu aux portes d’Hollywood est maîtrisé

Un incendie s’était déclaré lundi 28 octobre à Los Angeles (États-Unis), baptisé le "Getty Fire". Mais il a heureusement pu être maîtrisé mardi : "Le feu a enfin été stoppé ici, hier soir tard (lundi) à Los Angeles. Des montagnes et collines entières ont été dévastées par les flammes. Toute la journée d’hier, les pompiers de la ville ont tenté de les arrêter. On a assisté à de nombreux largages par avion, ou hélicoptère bombardier d’eau", relate le journaliste Loïc de la Mornais, présent sur place. "Il était urgent de stopper le feu, car juste derrière cette crête, il y a de nombreuses résidences de stars, comme celle d’Arnold Schwarzenegger", précise le journaliste.

Le célèbre musée Getty était menacé

"On est tout à côté d’Hollywood, mais plus important que tout, il y a le célèbre musée de Getty, il y a des trésors artistiques, des Rembrandts, des Vang Goth, et notamment beaucoup d’Édouard Manet, car il y avait une exposition en ce moment, c’est pour ça qu’il fallait que les pompiers stoppent les flammes exactement à cet endroit", explique le journaliste de France Télévisions. Mais la situation reste préoccupante plus au nord, de la Californie, au-dessus de San Francisco, où l’incendie n’est toujours pas maîtrisé, à cause des vents importants.

