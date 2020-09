Incendies aux États-Unis : le bilan s’alourdit

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les feux de forêts menacent désormais les habitations. Leurs habitants, désemparés, ne mesurent pas toujours la gravité de la situation et composent comme ils le peuvent avec les évènements. À Tacoma, dans l’état de Washington (États-Unis), ils sont parfois contraints d’évacuer eux-mêmes leurs proches et voisins, dans l’urgence et sans assistance. "J’étais en ville, à Tacoma, quand soudain j’ai vu ce panache de fumée noire qui envahit tout le quartier", témoigne Steven Biles.

Des évacuations massives

Des centaines de maisons ont déjà été réduites en cendres sur la côte ouest des États-Unis. Dans l’état de l’Oregon, plus de 500 000 personnes ont été évacuées au cours de la seule journée du jeudi 10 septembre. Alors que la saison des incendies débute à peine, les ravages causés par ces feux de forêts sont déjà sans précédent.

