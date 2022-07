Incendie en Californie : une situation incontrôlable

Les images sont impressionnantes et témoignent de la violence et de la puissance des flammes qui ravagent la Californie (États-Unis). En un claquement de doigts, 10 maisons ont péri dans le feu. Malgré une lutte acharnée des pompiers, les feux continuent de plus belles et sont "incontrôlables" d’après les autorités californiennes. 14 000 hectares ont déjà été dévastés en seulement 36 heures. Le mouvement et la vitesse des flammes font craindre le pire.

6 000 personnes déjà évacuées

Les incendies ont déjà gagné les habitations et certaines routes sont fermées à cause des flammes. Pour l’heure, 6 000 Californiens ont été évacués. "J’ai beaucoup de souvenirs chez moi, ma famille a grandi là-bas, mes enfants. C’est juste triste", explique un sinistré. L’électricité est aussi coupée. La fumée a créé une sorte de tornade qui gêne grandement le travail des pompiers qui sont pour l’instant 500 à combattre les flammes. L’état d’urgence a été décrété et le feu ne devrait pas être contenu avant au moins une semaine.