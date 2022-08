Incendie en Californie : plus de 20 000 hectares de forêt ravagés

H. Huet, C. Apiou

Lundi 1 er août, l'incendie, appelé McKinney, continue sa progression en Californie, aux États-Unis. Plus de 20 000 hectares de forêt ont brûlé et les pompiers luttent toujours.

En Californie (États-Unis), l'incendie McKinney se propage à une vitesse très rapide. "Toutes les maisons alentour ont brûlé en un rien de temps", témoigne un habitant. Au moins 2 000 personnes ont dû être évacuées et certaines ne savent pas si elles reverront leurs maisons. "Quand je suis arrivé au refuge, c'était quasiment en feu (…) j'ai mis le pied au plancher et puis j'ai foncé", raconte un homme. Les conditions météorologiques facilitent la propagation des flammes.

Les feux les plus importants de l'année

"Le problème, ce sont les orages, ils ne nous permettent pas de déterminer la direction du feu. Il peut se propager n'importe où", explique Adrienne Freeman, du service national des forêts. Plus de 600 pompiers sont mobilisés, alors que l'incendie McKinney a brûlé plus de 20 000 hectares de la forêt nationale de Klamath, dans le nord de la Californie. Ces feux sont les plus importants de l'année.