Etats-Unis : pourquoi les incendies en Californie sont-ils aussi meurtriers ?

Les incendies qui ravagent le nord et le sud de la Californie ont déjà fait une trentaine de morts. Des vents violents et secs, une rapidité sans précédent du feu, les spécificités de la Californie expliquent ce lourd bilan humain.

Les incendies qui ravagent depuis jeudi la Californie sont parmi les plus meurtriers aux Etats-Unis depuis le début des années 1990. Au moins 31 personnes ont péri dans les feux qui ravagent des dizaines de milliers d'hectares dans cet Etat américain, selon un dernier bilan communiqué par les autorités dimanche 11 novembre.

>> Pourquoi y a-t-il autant d'incendies en Californie ?

Alimenté par des vents violents, le feu baptisé "Camp Fire", qui ravage le nord de la Californie, au pied des montagnes de la Sierra Nevada, a démarré jeudi. Parallèlement, les pompiers doivent faire face à l'incendie "Woolsey Fire", dans le sud de l'Etat, qui a fait deux morts. Plus de 250 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leurs domiciles dans une vaste région près de Sacramento, capitale de cet Etat de l'ouest des Etats-Unis, et dans la célèbre station balnéaire de Malibu. Comment expliquer un bilan si lourd ? Eléments de réponse.

La rapidité extrême du feu

"Il y a dix ou vingt ans, vous restiez dans vos maisons quand il y avait un incendie et vous étiez capables de les protéger", a constaté Mark Lawrenson, le chef des pompiers du comté de Ventura, voisin du comté de Los Angeles, lors d'une conférence de presse. Désormais, les autorités californiennes mettent en garde contre une propagation des incendies plus rapide que par le passé. "Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Le taux de propagation est exponentiellement supérieur à ce qu'il était. Je vous en prie, tenez compte des ordres d'évacuation. Ne restez pas chez vous", a ainsi imploré Mark Lawrenson.

"Ce n'est pas une nouvelle normalité, c'est une nouvelle anormalité. Et cette nouvelle anormalité va se poursuivre, sans doute dans les dix à quinze ou vingt ans", a estimé de son côté le gouverneur de Californie, Jerry Brown, lors d'une conférence de presse.

Malheureusement, la meilleure science nous dit que la sécheresse, la chaleur, toutes ces choses vont s'intensifier.Jerry Brown, gouverneur de Californie

A Paradise, ville ravagée par les flammes, à 160 km au nord de Sacramento, les habitants ont eu très peu de temps pour fuir. Les flammes attisées par de violentes rafales ont rapidement recouvert les routes. "On a eu moins d'une heure pour s'enfuir, témoigne Don, un habitant, auprès de franceinfo. Quand on est descendus de la colline, il y avait des flammes tout autour de la voiture." Il ajoute : "Le feu sautait par-dessus le toit du véhicule. On était la dernière voiture à passer. Nous, on a eu de la chance." Certains décrivent aussi des "murs de flammes". Plusieurs personnes ont été piégées dans leur véhicule alors qu'elles tentaient de s'enfuir.

De nombreux véhicules calcinés ont été découverts à Paradise. (JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

La végétation californienne

Aux vents violents – et particulièrement chauds – s'ajoutent la sécheresse qui sévit en Californie, le climat méditerranéen qui y règne et une végétation particulière. En effet, l'Etat est parsemé de gigantesques forêts qui constituent de véritables poudrières. La sécheresse de ces dernières années y a laissé des traces : "102 millions d'arbres morts", dénombre Scott McLean, porte-parole du département californien des forêts et de la protection contre les incendies, auprès de CNN (en anglais). Le taux d'humidité du bois est également bien plus faible que la moyenne.

A côté de ces vastes forêts, la Californie possède une végétation prête à s'enflammer. On la retrouve sur la chaîne côtière autour de Los Angeles et San Diego, qui est couverte de chaparral, l'équivalent du maquis ou de la garrigue en France. "C'est une végétation très fine, composée de buissons et d'herbes qui sèchent extrêmement vite", explique Thomas Curt, directeur de recherche à l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (Irstea), à franceinfo. Un écosystème qui favorise une combustion rapide : "Le chaparral dégage des huiles essentielles qui font que quand ça chauffe, ça s'enflamme très vite", ajoute Thomas Curt.

Le cas spécifique de la ville de Paradise

L'incendie "Camp Fire" est devenu le plus destructeur jamais enregistré en Californie, avec plus de 6 700 bâtiments – dont un hôpital et des maisons – détruits à Paradise, localité de 27 000 habitants au nord de Sacramento. Cette ville a payé un lourd tribut dans la trentaine de morts recensés. De nombreux retraités, des personnes âgées et des gens modestes vivent à Paradise, rapporte Grégory Philipps, envoyé spécial de franceinfo sur place. Des personnes moins mobiles, qui n'avaient pas forcément de voiture et qui ont eu plus de mal à fuir les flammes.

Auprès du journaliste, Don, septuagénaire de Paradise, redoute un lourd bilan. "Il y aura beaucoup plus de morts. Certains ont pu s'en sortir, pas d'autres : sans voiture, il était impossible de s'échapper. J'ai vu des gens sortir de leur véhicule et se mettre à courir paniqués sur la route."