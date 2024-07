États-Unis : le mégafeu "Park Fire" ravage le nord de la Californie

À Chico, petite ville du nord de la Californie (États-Unis) un mégafeu surnommé "Park Fire" a déjà détruit plus de 44 000 hectares en quelques jours.

Un déluge de feu s’abat sur la petite ville californienne de Chico. Sur le terrain escarpé, les pompiers luttent corps à corps avec les flammes pour tenter de sauver une maison. Mais à 70 km de là, une autre propriété n’a pas été épargnée. Selon les dernières estimations, plus de 44 000 hectares sont déjà partis en fumée dans cette zone du Nord de la Californie (États-Unis). Près de 4 000 personnes ont dû être évacuées, c’est le cas de Susan et ses sept chiens : "Tout ce que nous avions dans notre maison peut être remplacé, mais je n’aurais jamais laissé mes animaux".

Un climat de plus en plus en proie aux incendies

Ces mégafeux, de plus en plus puissants, sont un marqueur du réchauffement climatique selon Jean-Baptiste Filippi, chercheur au CNRS. "On va avoir de plus en plus de vagues de chaleur qui vont fabriquer des conditions de sécheresse. On va avoir plus de journées à risque fort d’incendies", explique-t-il. "Park Fire" est devenu l’un des mégafeux les plus impressionnants enregistrés dans cet État américain.