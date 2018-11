Etats-Unis : le bilan des incendies en Californie s'alourdit à 48 morts

Il s'agit du plus lourd bilan de l'histoire de cet Etat américain.

Les équipes de recherche ont découvert mardi 13 novembre six nouvelles victimes des incendies qui ravagent depuis près d'une semaine le nord de la Californie. Le bilan provisoire s'établit désormais à 48 morts, alors que plus de 200 personnes sont encore portées disparues et que les flammes ont ravagé plus de 7 000 structures.

L'incendie, baptisé "Camp Fire", a dévasté la quasi-totalité de la ville de Paradise, située en zone rurale dans le comté de Butte, à 280 km au nord de San Francisco. Le bilan humain est le plus lourd de l'histoire de la Californie, le précédent incendie de cette ampleur ayant fait 29 morts à Griffith Park en 1933.

50 000 hectares ravagés par les flammes

Plusieurs cadavres de victimes du "Camp Fire" ont été retrouvés dans des véhicules embrasés alors que les habitants tentaient de fuir les lieux. Les flammes ont ravagé plus de 50 000 hectares, d'après le dernier bilan effectué mardi par les autorités, soit près de 4 000 hectares de plus que lundi en fin de soirée.

Toutefois les équipes de pompiers sont parvenues mardi à contrôler près d'un tiers du sinistre, contre seulement 25% la veille, profitant de conditions météorologiques plus favorables avec des vents moins puissants, a annoncé un représentant du CalFire, le département californien de la foresterie et de la protection contre les incendies. Plus de 50 000 habitants de la région ont reçu un ordre d'évacuation et 15 500 structures sont considérées sous la menace des flammes.

Dans le sud de la Californie, le Woolsey Fire a tué deux personnes, détruit plus de 400 bâtiments et déplacé près de 200 000 personnes près de Malibu, ville côtière de l'ouest de Los Angeles.