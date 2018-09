États-Unis : la souffrance des pompiers

"Nous ne sommes pas des super-héros.Tout le monde a une limite", confie Tonny Bommarito, capitaine des pompiers du Comté d'Orange aux États-Unis. Il poursuit : "On a des pompiers 12 à 36 heures d'affilée. Ils sont épuisés physiquement et émotionnellement car des collègues meurent dans des incendies". Six pompiers sont morts au feu cet été en Californie, un État dévoré par les flammes depuis plusieurs années.

4 400 feux répertoriés en 6 mois

Entre le 1er janvier et le 26 août 2018, 4 400 incendies ont été répertoriés. Les 4 000 soldats du feu de l'Ouest américain sont à bout. Pour leur venir en aide, Jeff Dill, un ancien pompier a créé un groupe de soutien. Il va de caserne en caserne pour "porter [son] message et sensibiliser les pompiers". Comme au retour de la guerre, le stress post-traumatique fait des ravages. L'épuisement reste un sujet tabou. Il faut d'abord briser la culture du silence. Depuis le début de l'année, 45 pompiers ont mis fin à leurs jours aux États-Unis.