Etats-Unis : la Californie ravagée par des incendies

Un nouveau feu fait des ravages depuis dimanche 16 août près de San Jose (États-Unis). Comme lui, des dizaines d’incendies brûlent les forêts de Californie depuis plusieurs jours. Beaucoup d’entre eux sont encore loin d’être maîtrisés. Près de Los Angeles, les flammes ont détruit plus de 7 500 hectares. Les pompiers doivent faire face à des conditions météorologiques extrêmes : chaleur, sol desséché et orages dans des zones déjà à risque.

Une tornade de feu

Des facteurs aggravants qui se conjuguent parfois pour provoquer des phénomènes très rares comme une tornade de feu, qui a été observée près de Reno. Aux quatre coins de la Californie et des États voisins, des dizaines de bâtiments et de maisons ont déjà été détruits et des milliers d’autres sont menacés, obligeant chaque jour des habitants de plus en plus nombreux à abandonner leur logement.



Le JT

Les autres sujets du JT