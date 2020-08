Etats-Unis : deux terribles incendies ravagent la Californie

Au nord de San Francisco (États-Unis), le feu a déjà dévoré plus de 130 000 hectares en quelques jours. C'est le deuxième incendie le plus dévastateur de l'histoire de la Californie. 1 400 pompiers luttent contre la propagation des flammes qui ont détruit plus de 500 habitations et causé la mort de quatre personnes dans cette zone. Les Canadair tentent d'éteindre les foyers, toujours attisés par des vents forts. 120 000 Californiens ont fui leurs maisons. "La météo devient folle, on vit une époque très bizarre. Il y a cinq ans, il n'y avait pas d'incendie comme ça, et maintenant c'est tous les ans", témoigne Richard Camacho, un habitant de Sonoma.

Pas d'aide venue du ciel

Plus au sud, dans la région de Santa Cruz, un autre incendie majeur ravage les crêtes de Scotts Valley, s'approchant dangereusement des habitations. Et les prévisions météorologiques ne sont guère favorables. Des rafales de plus de 100 km/h sont attendues en début de semaine. Les fumées envahissent le ciel sur des centaines de kilomètres, rendant en ville l’atmosphère irrespirable. Ces terribles incendies ont été causées par des orages.

