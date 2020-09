États-Unis : des incendies historiques en Californie

Par endroits, on y voit plus grand-chose. Des images impressionnantes, filmées par un journaliste, donnent une idée de l'ampleur de l'incendie. En Californie (États-Unis), les forêts se consument sur des kilomètres. Face à un mur de feu, la bataille des pompiers semble presque dérisoire. En tout, les incendies ont ravagé 8 000 km², soit 80 fois la superficie de Paris. C'est du jamais-vu depuis 33 ans.

Des soldats d'élite envoyés sur place

"Le terrain est escarpé et difficile. Il est en pente raide, avec des canyons. On ne peut pas envoyer des hommes sur place sans avoir fait des repérages aériens", a expliqué Keith Murthy, pompier et chef des opérations. L'un de ses incendies a été provoqué par des feux d'artifice lors d'une fête. En plus des Canadairs et des hélicoptères, des soldats d'élite ont déployés sur place. Ces nouveaux feux se sont déclarés alors que la Californie connaît une vague de chaleur exceptionnelle.