Californie : incontrôlables, les incendies font 23 morts

Une longue file de véhicules abandonnés sur la route, calcinés. Le feu est arrivé si rapidement que les habitants de Paradise (États-Unis) n'ont eu d'autre choix que de fuir à pied sur l'unique route de montagne et de tenter de se mettre à l'abri. Dans les maisons incendiées, les pompiers commencent à découvrir des cadavres. 14 nouveaux corps ont été retrouvés dans cette petite ville.

200 000 habitants contraints de partir

Plus au sud, près de Los Angeles (États-Unis), des dizaines de villas sont en flamme dans la célèbre station balnéaire de Malibu. L'incendie est particulièrement difficile à contrôler et saute de maison en maison. La plage est léchée par les flammes. Par précaution, la ville a été évacuée. La Californie est régulièrement ravagée par les flammes ces dernières années. Notamment en raison d'une sécheresse persistante. Mais ces incendies qui frappent simultanément plusieurs régions sont parmi les plus ravageurs que l'État ait connus. Plus de 200 000 habitants ont été contraints de quitter leurs habitations.