Californie : incendie historique

Des flammes gigantesques, une colline transformée en immense brasier. Cela fait plus de dix jours que les pompiers poursuivent leur lutte acharnée contre l'incendie qui frappe la Californie (États-Unis), parfois en vain. Il a fait au moins deux morts, en proie aux flammes. Des quartiers résidentiels sont évacués et des centaines d'habitations sont réduites en cendres. "J'ai laissé tout ce qui m'appartient, j'ai pu prendre mes animaux mais c'est si triste" , témoigne une femme. Des tornades de feux sont attisées par de violentes rafales. Autour de Mendocino, au nord de San Francisco, 115 000 hectares ont brûlés, soit plus de dix fois la superficie de Paris. La progression de l'incendie est telle, qu'il est sur le point de rejoindre celui de Redding, plus au nord et commencé il y a deux semaines. À eux deux, ces foyers forment le plus important sinistre de l'histoire récente de la Californie.

Deux incendies dans le sud

Plus au sud, deux autres incendies se sont déclarés aux portes de Los Angeles, avec une vitesse fulgurante. Malgré des moyens conséquents, comme dans la région de Traboco Cany avec un boeing 747, de nombreux incendies restent non maîtrisés. Plus de 14 000 pompiers restent mobilisés dans cet État, le plus peuplé des États-Unis.

