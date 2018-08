Californie : des habitations toujours menacées

En Californie, où a lieu depuis dix jours le plus grand incendie de son histoire, les ordres d'évacuation sont toujours en cours. Car des maisons sont encore menacées. "Ces habitations sont plutôt dispersées dans la forêt et c'est là autour d'elles que se concentrent les efforts des pompiers", précise la journaliste Agnès Vahramian. Face à ces immenses feux, les pompiers doivent être stratèges et essayer d'orienter l'incendie vers "des barrières naturelles, comme des canyons, des rivières ou bien des zones qui ont déjà brûlé."

14 000 pompiers mobilisés

Il n'est pas question pour les 14 000 pompiers mobilisés sur ces incendies, d'affronter directement les flammes ou bien de s'enfoncer dans la forêt car c'est beaucoup trop dangereux. Le feu avance très très vite et continue de ravager les grands espaces de la Californie, les poumons verts de l'Amérique.

Le JT

Les autres sujets du JT