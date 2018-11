Californie : 44 personnes sont mortes dans un incendie historique

C'est l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie et le bilan est encore provisoire. Outre les décès déjà enregistrés de 44 personnes, 228 personnes manquent à l'appel dans le comté de Butte, où 45 000 hectares ont été ravagés et plus de 200 000 personnes évacuées. "Il me reste mes habits que je porte et mon sac à dos, c'est tout. Je suis libre en quelque sorte, mais je ne l'ai pas cherché", explique Glenn Simmons, un habitant qui a été évacué. L'homme habitait au nord de San Francisco dans cet incendie qui a été saisi depuis l'espace par un satellite de la NASA.

15 jours pour éteindre l'incendie

Mais il y en a un autre, presque aussi énorme, qui fait rage à 700 kilomètres au sud, et là on ne compte même pas encore les disparus. Les autorités affirment contrôler 20% de cet incendie, pas davantage que celui situé au nord de l'État. Les pompiers estiment qu'ils en ont pour 15 jours pour venir à bout des flammes.

Le JT

Les autres sujets du JT