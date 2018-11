États-Unis : la Californie en feu et en cendres

Fuir au plus vite cet enfer de flammes de plus en plus menaçant. Des Américains sont restés prisonniers du brasier qui engloutit depuis cinq jours le sud de la Californie. Plus de 200 000 ont réussi à quitter la zone. Sur l'autoroute de Simi Valley, l'incendie est tout proche de la route. Attisé par des vents chauds, le feu dévore la végétation desséchée. 8 000 pompiers sont mobilisés.

20% du feu sous contrôle

Les soldats du feu maîtrisent à peine 20% de l'incendie, qui n'épargne rien sur son passage. À Malibu, résidence balnéaire et repaire de stars, de nombreux acteurs publient des photos de leur villa disparue. Plus au nord, la petite ville de Paradise a connu l'enfer. Cette cité a été réduite en cendres. Elle détient le record de l'incendie le plus meurtrier depuis 1933. Une trentaine de personnes ont péri et plus de 200 sont portées disparues. Il faudra plusieurs semaines pour venir à bout de cet incendie majeur.

