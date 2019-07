Incendies : des millions d'hectares partis en fumée dans le cercle arctique

L'équivalent de trois départements français, 1,5 million d'hectares, sont partis en fumée en Sibérie (Russie). Face à l'ampleur du brasier, les efforts des pompiers semblent dérisoires. Cette année, les incendies ont atteint une ampleur inhabituelle dans cette région. Conséquence : les villes alentour suffoquent sous la fumée et l'alerte ciel noir a été déclenché pour protéger les plus fragiles. "On a la nausée à cause de l'odeur qui est atroce", décrit une femme.

L'Alaska en flammes

De la Sibérie au Canada, les incendies géants touchent toute la région arctique. En Alaska (États-Unis), où les températures ont atteint les 32°C, les pompiers américains luttent aussi contre les flammes. Rien qu'en juin, les incendies dans cette zone ont rejeté 50 mégatonnes de CO2 dans l'atmosphère, l'équivalent des émissions de la Suède en une année entière.

