La température dépasse 32°C en Alaska, un record historique

Cette température exceptionnelle a été enregistrée à Anchorage, la plus grande ville de cet état de l'extrême nord du continent américain, dont une partie est comprise dans le cercle polaire arctique.

32° C aux portes du cercle polaire arctique. En atteignant ces températures dignes des villes du Texas ou de Floride, la ville d'Anchorage, plus grande ville d'Alaka, l'état le plus septentrional des Etats-Unis, a connu un record de chaleur, jeudi 4 juillet.

"A 17heures, l'aéroport international d'Anchorage a officiellement atteint 90 degrés (Fahrenheit, soit environ 32,2°C) pour la première fois" depuis que des relevés y sont effectués, a tweeté la nuit dernière l'agence du National Weather Service (NWS) pour la ville, équivalent des services météorologiques.

Dans cet état particulièrement sensible au réchauffement climatique en raison de sa proximité avec le pôle Nord, le précédent record avait été établi le 14 juin 1969, à 85 degrés Fahrenheit, soit 29,4°C.

14° C au-dessus des normales saisonnières

Selon les météorologues, la température maximale moyenne pour un 4 juillet à Anchorage est de 18,3°C, soit près de 14° C de moins que la température enregistrée jeudi. "Plusieurs autres records historiques ont été battus dans différents sites d'observation répartis dans le sud de l'Alaska", a ajouté le NWS vendredi matin.

Ces températures exceptionnellement chaudes sont provoquées par une "vaste zone de haute pression qui se trouve juste au-dessus de nous", a expliqué le météorologue Bill Ludwig, du NWS, au journal Anchorage Daily News.

Une hausse de 2,6 degrés depuis 1901

L'Alaska avait déjà battu des records de douceur au printemps, particulièrement dans la zone arctique.

Selon les scientifiques, l'Alaska subit un réchauffement deux fois plus rapide que la moyenne du globe. De "1901 à 2016, les températures moyennes aux Etats-Unis ont augmenté d'un degré Celsius, tandis qu'en Alaska, elles ont gagné 2,6 degrés", relevait ainsi en avril Rick Thoman, expert du Centre d'évaluation et de politique du climat de l'Alaska.