Incendie à Hawaï : la réactivité des autorités remise en question

Après l'incendie dévastateur qui a ravagé l'île de Maui à Hawaï, beaucoup pointent du doigt le délai pris par les autorités avant d'ordonner les évacuations. Une enquête a été ouverte sur la gestion de la crise.

Dernier vestige de la carte postale, l'eau turquoise. Le décor paradisiaque est enseveli sous les cendres, alors que 80 % de la station balnéaire de Lahaina, sur l'île de Maui, a été détruit. Difficile de comprendre pourquoi, ici ou là, un palmier ou une villa ont échappé aux flammes. Comme pour témoigner de ce qu’était la vie d'avant, avant les quelques minutes où tout a basculé. Si rapidement que beaucoup n'ont pas eu le temps de fuir. "Les voitures ont été atteintes par les flammes et ont commencé à exploser les unes après les autres", explique un témoin.

Une enquête sur la gestion de la crise

Le traumatisme et l'amertume des rescapés est présent devant les ruines de leur commune. Et la colère monte. Pourquoi les autorités n’ont-elles pas lancé d'ordre d'évacuation suffisamment tôt ? "C’était un chaos incroyable. Je ne sais pas si les gens ont été prévenus suffisamment à l’avance. Ils ont juste vu le feu et n’ont pas eu d'autres choix que de courir", déplore un homme. Sur les hauteurs de l’île de Maui, le feu couve toujours. Pour l'instant, les sinistrés manquent de tout. Le bilan humain et matériel est catastrophique. La justice a ouvert une enquête sur la gestion de la crise par les autorités.