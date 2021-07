Immeuble effondré en Floride : le bilan passe à 46 morts

Le décompte macabre se poursuit. Le bilan de l'effondrement partiel d'un immeuble fin juin à Surfside, au nord de Miami, est passé à 46 morts, ont annoncé mercredi 7 juillet les autorités. Les sauveteurs "ont retrouvé dix victimes supplémentaires, ce qui porte le nombre de morts à 46, dont 32 ont été identifiés", a déclaré lors d'un point-presse la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Il reste 94 personnes encore manquantes, a-t-elle ajouté.

"Les équipes de recherches et de secours ont continué leurs opérations et nous avons de la chance que le temps se soit amélioré ce matin", a expliqué Levine Cava. Le site avait été balayé la veille par les vents et la pluie charriés par la tempête tropicale Elsa qui a touché terre mercredi sur la côte ouest de la Floride.

Les équipes ont progressé dans des zones qui étaient inaccessibles avant la démolition contrôlée dimanche soir du reste de l'édifice, dont l'instabilité menaçait le travail des sauveteurs.



La majeure partie de l'édifice, baptisé Champlain Towers South, s'est écroulée en pleine nuit le 24 juin à Surfside, causant l'une des plus graves catastrophes urbaines de l'histoire des Etats-Unis. L'effondrement reste encore largement inexpliqué, même s'il existe des interrogations sur l'entretien et la structure du bâtiment, sur des travaux de construction à proximité et sur la montée des eaux.