Hawaï sous la menace de l'ouragan Lane

Ils se ruent dans les supermarchés et en ressortent avec de l'eau, des générateurs, du papier toilette... L'ouragan Lane s'approche d'Hawaï alors tous les habitants se préparent au pire. Selon les experts, l'œil de l'ouragan de catégorie 4 sur 5 devrait passer très près voire au-dessus des principales îles de l'archipel américain du Pacifique.

Alerte ouragan déclenchée

Des écoles et des entreprises ont été fermées par précaution. Les autorités appellent à la plus grande prudence. Des pluies torrentielles pourraient provoquer inondations et glissements de terrain sur la région. Le dernier ouragan majeur dont l'œil a touché les terres de l'archipel était Iniki, en 1992. Il avait causé la mort de six personnes et fait 3 milliards de dégâts. Hawaï avait déjà été menacée en août par un ouragan d'envergure avant qu'il ne passe bien au large de la grande île.

