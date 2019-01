Hawaï : face à un requin blanc

C'est une danse rare, un étrange ballet sous-marin entre une plongeuse et un requin blanc. Un spécimen d'une taille impressionnante, qui mesure entre cinq et sept mètres. "Vous avez ces individus étonnants et presque doux. Ce sont de super prédateurs, mais on doit aussi les respecter pour ça. Ils sont indispensables à l'écosystème marin", explique la plongeuse Ocean Ramsey.

Des images prenantes

C'est l'un des plus gros requins blancs jamais observés, et peut-être même le mythique Deep Blue, un requin femelle d'une cinquantaine d'années qui vit au large d'Hawaï. Cette rencontre aura duré plusieurs heures et ces images bousculent nos a priori sur cette espèce menacée, qui inspire d'ordinaire une peur bleue. "Les requins ont une mauvaise image et leur apparence ne donne pas envie de les caresser et de les câliner, et c'est pour ça que j'essaie de partager largement ces images, pour montrer que l'on peut coexister pacifiquement et ces individus fascinent ont même une forme de gentillesse", conclut la plongeuse.