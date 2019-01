Requin : le grand blanc

C'est une rencontre inattendue. Un ballet aquatique exceptionnel, filmé il y a trois jours par une équipe de plongeurs, au large de l'archipel d’Hawaï. Sur ces images : l'un des plus beaux spécimens de requin blanc jamais observé. Une femelle de six mètres de long que ces chercheurs spécialisés dans l'étude des requins ont pu accompagner dans ses moindres mouvements, sans équipement de protection, pendant plusieurs heures. Loin de sa réputation de mangeur d'hommes, cette légende des océans se laisse caresser à main nue à plusieurs reprises.

"Une forme de gentillesse"

"Les requins ont une mauvaise image et leur apparence ne donne pas envie de les caresser et de les câliner, et c'est pour ça que j'essaie de partager largement ces images, pour montrer que l'on peut coexister pacifiquement. Ces individus fascinent et ont même une forme de gentillesse", explique la plongeuse, Ocean Ramsey. Adulte, le requin blanc atteint le quatre mètres, mais atteint rarement les six mètres de long. D'une taille exceptionnelle, cette femelle pourrait être le requin Deep Blue, identifiée pour la dernière fois au large du Mexique il y a 4 ans. Elle pourrait bientôt donner naissance à des bébés requins.

