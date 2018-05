Hawaï : des milliers de personnes évacuées après l’éruption du volcan Kilauea

Depuis jeudi 3 mai, une succession de séismes a provoqué plusieurs éruptions du volcan. Aucune victime n’a été signalée pour le moment, mais plusieurs maisons ont été détruites.

A Hawaï (Etats-Unis), le volcan Kilaue continue de gronder. Les projections de lave ont entraîné l'évacuation de près de 2 000 habitants et la destruction de nouvelles habitations, samedi 5 mai. Une succession de séismes a provoqué plusieurs éruptions ces derniers jours. Et ce n'est pas terminé. Les scientifiques prévoient de nouveaux séismes pendant plusieurs mois.

Jusque-là, la plus grosse secousse enregistrée a eu lieu vendredi 4 mai. De magnitude 6,9, elle a ébranlé le coin sud-est de la Grande Île. Il s'agit du plus fort tremblement de terre sur cette île depuis 1975. Le gouverneur de l'Etat de Hawaï a donc décrété l'état d'urgence.

Ça a grondé comme si on avait mis des pierres dans un sèche-linge et qu'on l'avait fait tourner en vitesse maximale. On pouvait sentir le soufre et les arbres brûlants.un habitant d'Hawaïà KHON2

De la lave sur 20 kilomètres

Selon l'Institut géologique américain (USGS), plusieurs nouvelles fissures s'étaient ouvertes à Leilani Estates. Certaines projettent de la lave à près de 20 km du cratère du volcan.

#Hawaii fait face à l'éruption du #volcan #Kilauea, dont certaines failles ouvertes permettent des remontées de #laves près de zones urbanisées. Vidéo Shane Turpin via facebook ce vendredi >> https://t.co/GUOr0RLTP8 pic.twitter.com/EJYBlGCnoC — Météo Villes (@Meteovilles) 5 mai 2018

Les pompiers font état de "conditions extrêmement dangereuses concernant la qualité de l'air, en raison d'un niveau élevé de dioxyde de soufre dans la zone d'évacuation". Ce gaz peut provoquer des irritations de la peau et des difficultés respiratoires.

Le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs au monde et l'un des cinq que compte la Grande Île. Il est en éruption constante depuis 35 ans, et ses coulées de lave ont déjà recouvert 125 km² du territoire.