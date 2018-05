Hawaï : au plus près d'un volcan très actif

Le volcan Kilauea n'en finit plus de cracher sa lave. Depuis plusieurs semaines, le volcan hawaïen s'est réveillé, obligeant plusieurs personnes à quitter leurs logements. "On a voulu vérifier la réalité. La question maintenant est de savoir quand on va partir", confie une habitante résignée, qui est allée au plus près de la lave que crache encore Kilauea, trois semaines après son réveil.

"C'est comme un voisin très en colère"

Il est interdit de se rendre dans les zones évacuées, mais Edouard Frazer a tenu à se rendre dans sa ferme biologique afin de récupérer quelques affaires. "C'est comme un ennemi, un voisin très en colère", explique-t-il, fataliste. Sa maison a déjà été détruite deux fois par le volcan. Cette fois, c'est celle de son fils qui a été emportée. Les scientifiques sont incapables de prédire quand le phénomène s'arrêtera.

