Hawaï : la menace du volcan Kilauea s'accentue

Après 20 jours d'éruption à Hawaï (États-Unis), le volcan Kilauea se fait de plus en plus menaçant. La quantité de lave sortie des entrailles de la Terre est telle maintenant qu'elle déborde des coulées initiales et envahit tout le paysage. Le spectacle est à la fois grandiose et terrifiant.



Des vapeurs dangereuses pour l'homme

Une usine électrique géothermique et son personnel se trouvent en première ligne. Ils sont menacés d'être engloutis sous la lave. Mais les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes. La principale inquiétude des vulcanologues reste pour le moment les émissions de gaz. La lave continue de se jeter dans l'océan Pacifique, produisant des fumées acides. Certains cratères rejettent des vapeurs de sulfure d'hydrogène ou de dioxyde de soufre qui sont extrêmement dangereuses pour l'homme.

