Gucci, Clooney, Spielberg... Plusieurs célébrités promettent des fonds pour la manifestation anti-armes après la tuerie de Parkland

Les organisateurs ont déjà récolté plus de deux millions de dollars.

Une semaine après la fusillade du lycée de Parkland, l'émotion est toujours aussi vive. La maison de mode italienne Gucci a annoncé, vendredi 23 février, qu'elle allait donner 500 000 dollars pour aider des lycéens à organiser une grande manifestation en faveur de lois plus strictes sur les armes à feu, prévue le 24 mars à Washington. Cette annonce fait suite à celles des époux Clooney, de l'animatrice Oprah Winfrey, ou encore du réalisateur Steven Spielberg et son épouse Kate Capshaw.

"Un événement fondateur"

La manifestation est initiée par les élèves rescapés de la fusillade de Parkland, en Floride, qui a fait 17 morts le 14 février. "Nous sommes aux côtés de la 'Marche pour nos vies' et des étudiants courageux à travers le pays qui demandent que leurs vies et leur sécurité deviennent une priorité", a indiqué la société italienne.

"Notre famille sera présente le 24 mars aux côtés de cette génération incroyable de jeunes gens venus de tout le pays, et aux noms de nos enfants Ella et Alexander, nous faisons don de 500 000 dollars pour aider à financer cet événement fondateur", a annoncé de son côté Georges Clooney. Les organisateurs ont déjà récolté plus de deux millions de dollars.