Fusillade au Texas : 19 enfants ont été tués dans la tuerie

Devant une école d’Uvalde, au Texas (États-Unis), une femme hurle. Une fusillade a éclaté dans l’établissement de ses enfants, mardi 24 mai. En tout, 19 élèves ont été abattus par un tireur de 18 ans. Des parents essaient de pénétrer à l’intérieur de l’enceinte de l’école, mais en sont empêchés par la police locale. C’est le début d’une insoutenable attente. "Nous cherchons notre fille, personne ne sait où elle est. Son nom n’apparait sur aucune liste…", se désole un père.

Le suspect était un ancien élève de l’école

Le suspect, Salvador Ramos, aurait d’abord tiré sur sa grand-mère, avant de se rendre en voiture à l’école dans laquelle il a été scolarisé, selon les médias américains. À l’intérieur de l’établissement dans lequel il aurait lui-même été harcelé, il tue de sang-froid 19 enfants et deux adultes. C’est la tuerie de trop pour le président des États-Unis. "J’en suis fatigué et écœuré. Nous devons agir, et ne me dites pas que nous ne pouvons pas avoir d’impact sur ce carnage", a expliqué Joe Biden.