États-Unis : 19 enfants tués lors d'une fusillade dans une école primaire au Texas

Mardi 24 mai, 19 enfants et deux adultes ont été tués lors d'une fusillade dans une école primaire du Texas, aux États-Unis.

Mardi 24 mai, Salvador Ramos, 18 ans, a tué 19 enfants dans une école primaire, ainsi que deux adultes. Le meurtrier a commencé par tirer sur sa grand-mère, avant de se rendre dans l'école primaire dans laquelle il était scolarisé et où il aurait été harcelé. "Le tireur est entré dans la classe, il a tout barricadé et a commencé à tirer sur tous les enfants et les professeurs qui étaient à l'intérieur", explique Christopher Olivarez, du département de la sécurité du Texas. Les enseignants ont cassé des vitres afin d'évacuer un maximum d'enfants.

"On avait peur pour notre vie"

Pendant ce temps, les familles des proches patientent devant l'école primaire dans l'angoisse de savoir si leurs enfants sont encore en vie. "Tout le monde était allongé au sol et on avait peur pour notre vie", témoigne Jordan Liges, un survivant de la fusillade de 10 ans. "Je suis malade et fatigué de tout ça, nous devons agir", a réagi Joe Biden, président des États-Unis.