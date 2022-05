DIRECT. Fusillade dans une école au Texas : la France partage le "choc et la peine du peuple américain", réagit Emmanuel Macron

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ETATS_UNIS

: "J'ai le cœur brisé par le massacre commis dans une école élémentaire au Texas. Il est temps de dire 'ça suffit' au trafic incontrôlé des armes."





Le pape François a dit avoir le "coeur brisé" après la tuerie qui a fait 21 morts dans une école primaire au Texas.

: Il est midi. Nous faisons un nouveau point sur l'actualité de la journée :



• Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu, hier, dans une école primaire au Texas, tuant 19 jeunes élèves et deux enseignantes. "Il est temps de transformer la douleur en action", a insisté le Joe Biden, visiblement ému, dans une allocution solennelle à la Maison Blanche. Voici ce que l'on sait de ce drame.



La Haute Autorité de santé (HAS) recommande d'anticiper l'organisation d'une campagne de rappel vaccinal pour l'automne 2022 des populations les plus à risque de formes graves de la maladie.





• C'est parti pour la quatrième journée et le deuxième tour de Roland Garros. Cinq Tricolores vont tenter leur chance porte d'Auteuil aujourd'hui. Suivez notre direct.







L'armée russe tente coûte que coûte de resserrer son étau sur la région de Lougansk, dans le Donbass, où elle a intensifié son offensive dans l'objectif de "tout détruire", selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Suivez notre direct.

: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté ses condoléances aux victimes de la tuerie dans une école au Texas, estimant qu'il est "terrible d'avoir des victimes de tireurs en temps de paix".

: 19 victimes n’avaient pas plus de 10 ans. Dans leur école au Texas, des enfants et enseignants ont été lâchement assassinés. Le choc et la peine du peuple américain, la colère de ceux qui luttent pour mettre fin aux violences, nous les partageons.

: Emmanuel Macron partage "le choc et la peine du peuple américain, la colère de ceux qui luttent pour mettre fin aux violences" après la tuerie au Texas qui a fait 21 morts dont 19 enfants.

: Romain Huret, historien spécialiste des Etats-Unis, est pessimiste sur la capacité de Joe Biden à légiférer sur le droit au port d'arme alors que les fusillades sont quasiment quotidiennes dans le pays. "C'est un droit qui est inscrit dans la culture américaine, dans la manière de vivre", estime-t-il.

: "Près de dix ans après Sandy Hook – et dix jours après Buffalo – notre pays est paralysé, non par la peur, mais par un lobby des armes à feu et un parti politique qui n'ont montré aucune volonté d'agir d'une manière qui pourrait aider à prévenir ces tragédies."



Barack Obama exprime dans plusieurs messages sur Twitter sa "colère" après la tuerie d'Uvalde, au Texas. Un dernier bilan fait état de 21 morts, dont 19 enfants dans une école primaire. Le tireur, un adolescent âgé de 18 ans, a été abattu.

: Bonjour @petitevieille. Je comprends votre remarque. Le professeur de géopolitique Soufian Alsabbagh apporte cependant une nuance : "En politique intérieure, le président des Etats-Unis a très peu de pouvoirs. Il faut 60% des sénateurs pour faire passer la majorité des textes. Et ça, aujourd'hui, pour Joe Biden, c'est tout simplement impossible à obtenir."

: Joe Biden, qui se demande quand allons-nous agir contre le lobby des armes, devrait se présenter à la présidence, comme ça il pourra agir. Hein ? Comment ça ?

: Il est 9 heures. Nous faisons un nouveau point sur l'actualité de la journée :



• Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu, hier, dans une école primaire au Texas, tuant 19 jeunes élèves et deux enseignantes. "Il est temps de transformer la douleur en action", a insisté le Joe Biden, visiblement ému, dans une allocution solennelle à la Maison Blanche.



• Les larmes de Tsonga, la folle victoire de Simon, le sourire de Gaston et la solidité de Cornet... Voici le résumé de la journée de mardi pour les Français.





Selon nos informations, Matignon a été informé plusieurs heures avant la publication de l'article de Mediapart que Damien Abad, alors sur le point d'être nommé ministre des Solidarités, faisait l'objet d'accusations de violences sexuelles.



L'armée russe tente coûte que coûte de resserrer son étau sur la région de Lougansk, dans le Donbass, où elle a intensifié son offensive dans l'objectif de "tout détruire", selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Suivez notre direct.

: Joe Biden va signer aujourd'hui, deux ans après le meurtre de George Floyd, un décret pour encadrer davantage les forces de l'ordre fédérales... mais qui ne va pas aussi loin que la grande réforme de la police qu'il avait promise pendant sa campagne.

: Steve Kerr on today's tragic shooting in Uvalde, Texas.



: "Quand allons-nous faire quelque chose ? (...) ça suffit !" L'entraîneur des Warriors de Golden State, Steve Kerr, a réagi à la tuerie d'Uvalde au Texas.

: Cette nouvelle tuerie, d'autant plus choquante que les victimes sont des enfants, ne manquera pas de relancer les critiques sur la prolifération des armes à feu aux Etats-Unis, un débat qui tourne pratiquement à vide étant donné l'absence d'espoir d'une adoption par le Congrès d'une loi nationale ambitieuse sur la question.

: "Trop, c'est trop", s'est emportée de son côté la vice-présidente Kamala Harris, appelant à "agir" sur le sujet des violences par armes à feu, un fléau national. "Nos cœurs continuent d'être brisés", a-t-elle déclaré. "Nous devons trouver le courage d'agir", a-t-elle ajouté à l'adresse du Congrès, impuissant à légiférer malgré les tragédies.

: Identifié comme Salvador Ramos, le tireur est lui aussi décédé dans cette tuerie qui a touché la commune située à environ 130 km à l'ouest de San Antonio. De nationalité américaine, il aurait d'abord visé sa grand-mère, dont l'état de santé restait à préciser, avant de se rendre à l'école en voiture pour y perpétrer son massacre.

: "Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes ?"



Joe Biden s'est dit "écœuré et fatigué" face à la litanie des fusillades en milieu scolaire. Cette dernière tragédie a fauché la vie d'enfants âgés d'une dizaine d'années tout au plus.











(STEFANI REYNOLDS / AFP)

: Il est 6 heures. Nous faisons un premier point sur l'actualité de la journée :



• Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu, hier, dans une école primaire au Texas, tuant 19 jeunes élèves et au moins un enseignant. "Il est temps de transformer la douleur en action", a insisté le Joe Biden, visiblement ému, dans une allocution solennelle à la Maison Blanche.



• Les larmes de Tsonga, la folle victoire de Simon, le sourire de Gaston et la solidité de Cornet... Voici le résumé de la journée de mardi pour les Français.





Selon nos informations, Matignon a été informé plusieurs heures avant la publication de l'article de Mediapart que Damien Abad, alors sur le point d'être nommé ministre des Solidarités, faisait l'objet d'accusations de violences sexuelles.



L'armée russe tente coûte que coûte de resserrer son étau sur la région de Lougansk, dans le Donbass, où elle a intensifié son offensive dans l'objectif de "tout détruire", selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.