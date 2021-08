Floride : une clinique pour tortues marines fait des miracles

En Floride, relâcher les tortues marines dans la nature attire toujours les curieux. Une fois soignées et revigorées, elles sont relâchées sous les cris de joie. Ce matin-là, la tortue nommée Gab a retrouvé la liberté. Ses marraines sont à la fois tristes et heureuses lors de sa remise à l'eau. Dans le centre qui accueille les tortues malades, les pensionnaires peuvent rester des mois. Un male à la carapace éventrée par une hélice de bateau préoccupe la directrice de la clinique. "Ici, il y a de plus en plus de bateaux, qui vont de plus en plus vite, c'est donc plus de risques d'accidents", explique Bette Zirklerback.

Des chirurgiens font des miracles

Il y a quelques mois, aux urgences, une tortue a été amenée avec un harpon planté dans le cou. Celui-ci traversait la moitié du corps de l'animal, dont les organes vitaux sont restés miraculeusement intacts. Les chirurgiens sont parvenus à le retirer sans dommages. Elle est repartie dans l'océan et a peut-être déjà pu pondre ses œufs sur la plage.