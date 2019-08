Feuilleton : le pari Las Vegas (4/5)

Les lumières des hôtels et casinos ne sont pas les seules à faire briller Las Vegas, aux États-Unis. En plus d'un siècle d'existence, la ville s'est offert un carnet d'adresses inégalé de célébrités. Elle a même grandi avec, mais à l'époque, son cœur ne battait pas sur le Strip. Le boulevard était bien moins bouillonnant et c'était dans un autre quartier qu'il fallait être : le Dowtown, le quartier populaire de Las Vegas. Historique, ce quartier est encore apprécié de nos jours pour son atmosphère débridée et légère.

Las Vegas, capitale historique des jeux d'argent

C'est aussi dans ce quartier que se trouvent les traces d'un passé plus sombre. Dans l'ancien tribunal est installé le musée de la mafia. À partir des années 1930, ce sont les parrains qui ont fait de Las Vegas la capitale du jeu. "Le Nevada était le seul État à autoriser les jeux d'argent, et ça, c'était une source de profits très intéressante pour le crime organisé", explique le directeur de la collection. La ville s'est depuis débarrassée des mafieux, mais les stars sont restées.

