Feuilleton : le pari Las Vegas (4/5)

Xavier Mortimer a tourné sa vie tout entière vers un rêve. Une dévotion de chaque instant, même à l'heure du goûter. Enfant de Périgueux (Dordogne), il est désormais l'un des meilleurs magiciens de Las Vegas. Il est toujours en spectacle, six jours par semaine sur scène, et le dernier, il conçoit des vidéos pour sa notoriété. Xavier Mortimer ne s'arrête jamais, car la magie, c'est du matériel, et le matériel s'entretient.

Savoir se réinventer et faire parler de soi

Dans la ville qui ne dort pas, selon la légende, tenir le rythme est une épreuve. Quand la nuit réveille la lumière du Strip, c'est presque une seconde journée qui commence. À dix minutes du cœur de Las Vegas, dans leur restaurant, Nicolas, Youri et Vincent, trois Français, entament un dîner très important. Ils veulent surprendre leur meilleur client et des critiques gastronomiques avec un menu spécial. Deux ans après leur ouverture, voilà comment le restaurant reste sur le devant de la scène. À Las Vegas, sans imagination, le succès ne dure pas.

