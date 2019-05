États-Unis : Las Vegas mise sur le sport pour se réinventer

À Las Vegas, aux États-Unis, le son des machines à sous qui ont fait sa réputation a disparu. Plus de pièces sonnantes et trébuchantes, les jeux de ces casinos fonctionnent désormais avec des cartes de gains électroniques. Les mariages express, célébrés par un sosie d'Elvis Presley, autre gloire de la ville, ont chuté de 40%. Il y a dix ans, Las Vegas était à la croisée des chemins et aurait pu finir comme Atlantic City, sa rivale de la côte est, dans le New Jersey, devenue moribonde.

Des machines à sous au hockey sur glace

Aujourd'hui, la ville du Nevada mise sur le hockey sur glace avec son équipe des Golden Knights, créée il y a deux ans, avec les meilleurs joueurs du pays. "Ça a explosé à une vitesse incroyable, il n'y a jamais eu de sports professionnels à Vegas, c'est la première équipe", explique le français Pierre-Edouard Bellemare, attaquant de l'équipe. Mais il n'y a pas que le hockey sur glace, puisque la ville a attiré l'équipe de football des Raiders d'Oakland en Californie, et organise désormais des compétitions de jeux vidéo.

