Feuilleton : le pari de Las Vegas (3/5)

A Las Vegas (États-Unis), 30 minutes en voiture suffisent pour passer des hôtels-casinos au désert du Nevada. Vincent Brunet a quitté la France en 2007 pour la ville de ses rêves. Il est désormais instructeur de tir, souvent pour des touristes. Aux États-Unis, porter une arme est légal. Le Français a passé ses diplômes auprès de la NRA, le lobby des armes. Bien loin du multimédia et de l'événementiel en France. Même si les fusillades endeuillent les États-Unis, ni Vincent et ses clients ne trouvent choquant de s'amuser avec des armes.

La ville de tous les possibles

À Las Vegas rien n'est impossible. L’emblème du Nevada s'est fait connaitre grâce à son panneau de bienvenue et ses traditions dès les années 30. Il est possible de se marier dans des chapelles ouvertes 24 heures sur 24 pour la modique somme de 15 dollars. Une ville du péché qui dit non à la morale et aux procédures à rallonge.

Le JT

Les autres sujets du JT