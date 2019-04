Feuilleton : le monde à la baguette (1/5)

Dans un décor de Far West, à Pahrump dans le Nevada, une boulangerie française fait office d'incongruité venue d'ailleurs. Il y a deux ans, Eliette et Richard Candillier ont traversé l'Atlantique avec leur fils de 26 ans, qui a décidé de les suivre dans leur aventure. Dans la décoration de la boutique, quelques indices sur leurs anciennes vies, sur elle venue de Corse ou sur lui ancien gendarme. "Ça a été la folie dès le départ, je prévoyais de démarrer en famille tranquillement, mais dès qu'on a ouvert, on a eu beaucoup de monde", raconte Richard.

Une aventure née d'un voyage aux États-Unis

Il a fallu malgré tout dépasser les préjugés des cow-boys du cru. Mais le goût français a conquis ces habitants du Nevada. "La chocolatine que je viens de manger, c'est ce que je préfère ici", dit une cliente. La famille française vit donc son rêve américain, né d'un déclic au retour d'un voyage aux États-Unis. Après une étude de marché, le couple se rend compte qu'il n'y a pas de boulangerie dans ce coin du Nevada. Le début d'une majestueuse aventure au milieu des paysages de l'Ouest américain.