Far West : une extraordinaire randonnée dans un mythique désert américain

C'est une randonnée que plus personne ne fait à pied aujourd'hui. Plus dans sa totalité en tout cas. Pourtant, les distances inhumaines, le soleil brulant, les immensités aussi dangereuses que majestueuses, des hommes, des femmes et des enfants, les ont bien traversés. Avec juste leurs jambes et leurs espoirs d'eldorado, c'était il y a 150 ans, au temps de la conquête de l'Ouest.

La plus grande étendue de lac asséché de toute l'Amérique du Nord

Le désert de Black Rock abrite la plus grande étendue de lac asséché parfaitement plate de tout le continent nord-américain : "Dans les années 1850, de nombreux immigrants n'ont pas survécu en le traversant. Imaginez, ils faisaient plus de 3 000 km depuis les États du nord-est pour arriver ici. Ils avaient des carrioles et des bêtes, mais c'était pour tirer leurs affaires. Ils devaient marcher à côté sur tout le parcours", raconte avec passion Dave Cooper, un guide du désert de Black rock.

