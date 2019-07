VIDEO. Désert de l'Arizona : un des plus beaux déserts du monde

Comme un mirage en plein désert, les équipes de France 2 ont été plongées dans un océan rouge, pour surfer "La Vague", la plus sauvage au monde. Dans l'Utah, on l'appelle "The Wave". Elle est réservée à quelques touristes privilégiés. Une formation géologique naturelle aux mille reliefs et de 500 nuances de rouges. Mais pour découvrir son incroyable beauté, il faut être joueur.

La loterie sélectionne les heureux élus

Joueur, mais pas simplement. Il faut surtout avoir beaucoup de chance. Chaque jour, dans la petite ville de Kanab (Utah), des dizaines de touristes se pressent pour jouer à la loterie. Le seul moyen d'obtenir son ticket d'entrée pour "The Wave". "Vous marcherez sur des surfaces qui se cassent facilement, voilà pourquoi on organise une loterie. C'est une zone classée nature sauvage, très fragile", explique Steve Ranger du bureau of land management de l'Utah.

Le JT

Les autres sujets du JT