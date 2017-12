États-Unis : une vague de froid historique

Dans le nord des États-Unis, les habitants doivent braver un froid glacial. Dans la région de Chicago, on ne reste pas longtemps dehors ces jours-ci. La moitié du pays doit subir des températures négatives. Les fontaines se transforment en montagnes gelées. Vivre dans ces conditions s'avère difficile. Deux personnes ont perdu la vie à Chicago.

Des records de températures négatives

Les autorités demandent aux habitants de rester chez eux. Ils craignent en particulier pour les plus vulnérables. "Une météo extrême comme cela, c'est plus qu'inconfortable, c'est une réelle menace de mort", a déclaré Rich Guidice, directeur adjoint du service urgence de la mairie de Chicago. Les églises ont ouvert leurs portes pour accueillir les SDF. Ce froid et ces masses d'air venues de l'Arctique doivent s'installer pour plusieurs jours encore. Il devrait encore neiger et des records de températures négatives sont attendus.

Le JT

