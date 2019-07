États-Unis : une partie de New York plongée dans le noir complet

Jennifer Lopez est en plein concert au Madison Square Garden quand soudain, une panne d'électricité géante se produit à 18h47. Le concert est finalement interrompu, les fans sont priés d'évacuer dans le calme. En fait, c'est tout l'ouest de New York, aux États-Unis, qui vient de connaître un black-out total ou presque qui va durer plus de quatre heures. Des dizaines de milliers d'habitations et de commerces seront privés d'électricité. Il n'émerge désormais de la skyline new-yorkaise que la pointe de l'Empire State Building.

La cause de la panne rapidement identifiée

Dans les rues, les feux rouges ne fonctionnent plus. La circulation se transforme par endroits en chaos. En quelques minutes, des embouteillages monstres se créent. Des piétons volontaires s'improvisent agents de la circulation. Dans les sous-sols, certaines stations de métro sont plongées dans le noir. Les lignes sont à l'arrêt, les passagers évacuent. Selon les pompiers, la panne est peut-être due à l'incendie d'un transformateur. Le courant est revenu à 23 heures. Dans la ville retentissent partout des cris de joie.

Le JT

Les autres sujets du JT