Etats-Unis : une fusillade fait plusieurs morts dans un supermarché en Virginie

Un homme armé a tué plusieurs personnes dans un supermarché Walmart mardi 22 novembre dans une ville de l'Etat américain de Virginie, ont déclaré les autorités locales. Le tireur est également mort, ont-elles ajouté. "La police de Chesapeake confirme un incident dû à un tireur avec des décès au Walmart sur Sam's Circle. Le tireur est décédé", a déclaré la ville de Chesapeake sur Twitter. Cette nouvelle tuerie intervient quelques jours après celle qui survenue dans un club gay dans le Colorado.

We’re only a few hours into the response, so we don’t have all the answers yet. Chesapeake Police continue their investigation into the active shooter event at Walmart on Sam’s Circle. We do know there are multiple fatalities plus injuries and the shooter is confirmed dead.