États-Unis : une cinquantaine de disparus après l'effondrement d'un immeuble près de Miami

Des lambeaux de béton et de fer suspendus dans le vide, des chambres et des salons éventrés : empilés au sol, 12 étages se sont effondrés dans un quartier résidentiel de Surfside, près de Miami (États-Unis), jeudi 24 juin. L'instant a été capturé par une caméra de surveillance. Une partie de l'immeuble s'écroule aux alentours de 2 heures du matin. Le reste de la structure tremble, et tombe, finalement. "Cet énorme immeuble a disparu. C'est la chose la plus dingue que j'ai vue dans ma vie !", s'écrie un témoin sur une vidéo amateur.



50 disparus

À cette heure, les habitants de l'immeuble dormaient. Combien sont-ils sous les décombres ? Les secouristes parlent de 50 disparus. Deux personnes sont ressorties vivantes, dont un enfant de 10 ans, repéré par un habitant. Des travaux en cours sur le toit pourraient expliquer l'effondrement. Dans la soirée, les secouristes cherchent toujours d'éventuels survivants.